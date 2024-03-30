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  • На «Матч ТВ» иронично ответили Юрану, унизившему профессию комментатора

На «Матч ТВ» иронично ответили Юрану, унизившему профессию комментатора

30 марта 2024, 17:14
8

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев ответил главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану. Накануне он унизительно высказался о комментаторской профессии.

«Сергей Юран сказал, наша профессия – «бла бла бла», а в футболе не шарите и «не надо лезть туда, в чем не разбираетесь».

Ну что ж. Полагаю, на матч против «Балтики» Сергей Николаевич не придет, а за то, что пришли его футболисты и даже планируют побегать, тренер им еще и напихает. Ведь чтобы ходить нужно разбираться в анатомии человека. Или хотя бы в наземных локомоциях (это цитата из диссертации Дмитрия Булыкина – прим. «Бомбардира»).

Так что до бега будет допущен только Дмитрий Булыкин. Эх», – написал Нагучев.

  • Нагучев комментирует футбол более 15 лет.
  • Юран в «Пари НН» с прошлого года.
  • Нижегородцы идут в РПЛ 10-ми.

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (8)
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andr45
1711811112
Нагучев, как был идиотом, так им сдохнет) В самом деле, что такое сегодня шелкопер? Найти грязные трусы и начать ими размахивать, периодически их нюхая) PS А.П. ЧЕХОВ «Я не верю в нашу журналистику, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Я верю в отдельных людей, они не доминируют, но работа их видна. И все это делается помимо шелкоперов несмотря ни на что.»
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Skull_Boy
1711812439
Эпический олень, а если брать сам матч ТВ, то 99% работающих на канале - дауны
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Desma
1711813820
Игнашевич поставит Юрана на место.
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ivany4
1711813962
И еще чего то возникает с претензиями. Нет у Нагучева своих мыслей, пользуется диссертацией Д.Булыкина.))) Комментатор это не профессия, а дар божий, интеллигентному, начитанному и хорошо воспитанному человеку.. У кого-то он есть, а у кого-то только хамство и быдлячество.
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Исмо
1711853964
Этот матч тв одни ублюдки, закрыть нахерь ((((
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Xesus
1711947799
Что думал то и сказал
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