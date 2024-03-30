На «Матч ТВ» иронично ответили Юрану, унизившему профессию комментатора

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев ответил главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану. Накануне он унизительно высказался о комментаторской профессии.

«Сергей Юран сказал, наша профессия – «бла бла бла», а в футболе не шарите и «не надо лезть туда, в чем не разбираетесь».

Ну что ж. Полагаю, на матч против «Балтики» Сергей Николаевич не придет, а за то, что пришли его футболисты и даже планируют побегать, тренер им еще и напихает. Ведь чтобы ходить нужно разбираться в анатомии человека. Или хотя бы в наземных локомоциях (это цитата из диссертации Дмитрия Булыкина – прим. «Бомбардира»).

Так что до бега будет допущен только Дмитрий Булыкин. Эх», – написал Нагучев.