Подробности переговоров Черчесова с командой «Матч ТВ»

Куратор медийной команды «Матч ТВ» Константин Генич подтвердил, что предлагал Станиславу Черчесову возглавить команду.
«То, что Черчесов мог стать главным тренером, – громко сказано. Но я провел переговоры со Станиславом Саламовичем. Да, это правда. В перерыве между студиями, посвященные матчу Россия – Сербия.
Сказал ему: Станислав Саламович, пока Вы без работы предлагаю вам место главного тренера в команде федерального значения. Для него это было важно услышать!» – сказал Генич.
- Последним местом работы 60-летнего Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.
- С 2016 по 2021 годы он возглавлял сборную России.
- Сезон Медиалиги стартует на следующей неделе со стыковых матчей за право участвовать.
Источник: телеграм-канал медиакоманды «Матч ТВ»