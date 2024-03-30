Подробности переговоров Черчесова с командой «Матч ТВ»

Куратор медийной команды «Матч ТВ» Константин Генич подтвердил, что предлагал Станиславу Черчесову возглавить команду.

«То, что Черчесов мог стать главным тренером, – громко сказано. Но я провел переговоры со Станиславом Саламовичем. Да, это правда. В перерыве между студиями, посвященные матчу Россия – Сербия.

Сказал ему: Станислав Саламович, пока Вы без работы предлагаю вам место главного тренера в команде федерального значения. Для него это было важно услышать!» – сказал Генич.