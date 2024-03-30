Реакция Бальбуэны на теракт в «Крокусе»: «Обычно ходим туда гулять»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» на прошлой неделе.

«Подобный теракт шокирует. Он может произойти где угодно, но это страшно. Конечно, это нас беспокоит. К сожалению, с такими ситуациями сталкивается общество в современном мире. Кажется, что люди становятся все более и более безумными.

Мы волновались и боялись, потому что это место, куда мы обычно ходим гулять. Никогда не знаешь, где может произойти что-то подобное. Мир сложен. Мы должны молиться, чтобы все были в безопасности», – сказал парагваец.