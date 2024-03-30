Фернандес из «Динамо»: «Чувствую себя в Москве как дома»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес доволен жизнью в Москве.
– Можете ли сказать, что чувствуете себя в Москве как дома?
– Конечно, я здесь уже почти два года, так что отлично себя здесь чувствую. Конечно, скучаю по родным и друзьям, так что в отпуске всегда в первую очередь еду в свой родной город.
– Третье слово в вашем профиле – как раз друзья. Кто ваш лучший друг в команде?
– Я много кого могу назвать: Фабиан, Нико, Диего. Но общаюсь я со всеми, тут проблем нет.
- 23-летний парагваец стоит 3 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Роберто 14 матчей, гол, ассист.
- «Динамо» – 1-й европейский опыт для Фернандеса.
Источник: официальный сайт «Динамо»