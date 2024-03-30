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  • Мостовой охарактеризовал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»

Мостовой охарактеризовал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»

30 марта 2024, 01:27
8

Александр Мостовой раскритиковал «Динамо» за проигранный матч 22-го тура РПЛ против «Ростова».

  • Ростовчане разгромно победили со счетом 4:1.
  • Динамовцы упустили шанс стать лидером чемпионата.
  • Видеообзор матча на «ВТБ Арене» можно посмотреть здесь.

«Это ужас! Никто не ответит, что это было. Я в том числе. В первом тайме «Динамо» выглядело ужасно. Вот как здесь не критиковать? Было полное безобразие со стороны «Динамо».

«Ростов» нужно похвалить. Они вышли с заряженными глазами. Всe выглядело так, будто у «Ростова» была игра за какое-то высокое место, а «Динамо» вышло на товарищеский матч.

«Ростов» заделал фору, все работали и бились. У «Динамо» в первом тайме была имитация футбола», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Мостовой Александр
Комментарии (8)
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ЗаЖиМ
1711754689
Мы жбл... Токо твоего мнения и ждали.
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aldo conte
1711763447
Так обложатся на своем поле - это надо постараться. Была надежда, что "Зениту" попытаются навязать борьбу за чемпионство, похоже всё - зенька чемп.
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DOCTOR PENALTY
1711777234
Что это было?... Да просто Ростов сыграл круто! Респект Валере! *
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яцык
1711782328
Все по делу сказал
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SLADE2019
1711784375
Игру Лещук сломал своим привозом. Ростов прорвало, а Динамо, действительно стал имитировать футбол. А то, что Ростов кураж поймал - яркое доказательство Песьяков. Прям чудеса творила эта дыра.
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Фатима-Лазарева-google
1711784561
В 1 пропушенном голе вина на вратаря Динамо .а так по делу проиграли ..
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