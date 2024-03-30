Мостовой охарактеризовал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»

Александр Мостовой раскритиковал «Динамо» за проигранный матч 22-го тура РПЛ против «Ростова».

Ростовчане разгромно победили со счетом 4:1.

Динамовцы упустили шанс стать лидером чемпионата.

Видеообзор матча на «ВТБ Арене» можно посмотреть здесь.

«Это ужас! Никто не ответит, что это было. Я в том числе. В первом тайме «Динамо» выглядело ужасно. Вот как здесь не критиковать? Было полное безобразие со стороны «Динамо».

«Ростов» нужно похвалить. Они вышли с заряженными глазами. Всe выглядело так, будто у «Ростова» была игра за какое-то высокое место, а «Динамо» вышло на товарищеский матч.

«Ростов» заделал фору, все работали и бились. У «Динамо» в первом тайме была имитация футбола», – сказал Мостовой.