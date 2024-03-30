Россия не запрашивала экстрадицию Промеса

Инсайдер Иван Карпов опроверг новость о попытке России экстрадировать Квинси Промеса из ОАЭ.

«Запроса об экстрадиции Промеса Россия (это делает Генпрокуратура) не посылала. Для этого сначала должно быть возбуждено уголовное дело – а этого, насколько мне известно, не произошло», – написал журналист в своем телеграм-канале.