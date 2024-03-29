Стали известны условия содержания Промеса в тюрьме ОАЭ

Появилась новая информация о пребывании Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ.

Известно, что футболист «Спартака» находится в камере, рассчитанной на шесть человек, которые имеют право спать на трeх двухъярусных кроватях.

Однако в камере находится больше заключенных, чем должно быть. Поэтому от 10 до 20 человек спят на полу.

Вместе с Промесом содержатся четыре нидерландца, большинство же сокамерников – выходцы из Пакистана, Египта или Индии. Некоторые из них – наркоманы.

В течение дня спартаковцу разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор в коридоре с другими заключeнными. Также ему можно выходить на улицу, но нельзя заниматься спортом.

В тюремном комплексе шумно и холодно из-за постоянно работающих кондиционеров. Что касается еды, то она однообразная. Фруктов и овощей в рационе нет.