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Стали известны условия содержания Промеса в тюрьме ОАЭ

29 марта 2024, 19:55
8

Появилась новая информация о пребывании Квинси Промеса в тюрьме ОАЭ.

Известно, что футболист «Спартака» находится в камере, рассчитанной на шесть человек, которые имеют право спать на трeх двухъярусных кроватях.

Однако в камере находится больше заключенных, чем должно быть. Поэтому от 10 до 20 человек спят на полу.

Вместе с Промесом содержатся четыре нидерландца, большинство же сокамерников – выходцы из Пакистана, Египта или Индии. Некоторые из них – наркоманы.

В течение дня спартаковцу разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор в коридоре с другими заключeнными. Также ему можно выходить на улицу, но нельзя заниматься спортом.

В тюремном комплексе шумно и холодно из-за постоянно работающих кондиционеров. Что касается еды, то она однообразная. Фруктов и овощей в рационе нет.

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Источник: De Telegraaf
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
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Kollljan
1711733539
Посидит у арабов, своя голландская кича раем покажется.
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АЛЕКС 58
1711734306
Как уже надоели новости о наркоторговце. Когда это закончится?
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slavа0508
1711735654
Да уж ...Нашёл Антоха себе приключения ...всё в жизни решил попробовать ...
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Cleaner
1711739153
Расплата за ТОННУ кокаина и брата. А вообще, пора уже ЗАБЫТЬ о Промесе и писать о ФУТБОЛЕ!..
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ALEX ML
1711739314
Если друг попал в беду, друга мелом обведу
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k611
1711740055
Не сахар конечно.
Ответить
JIEGEHDA
1711759761
Тюрьма меняет людей ! Как? Промесс :" раньше я был белым"
Ответить
alex1951
1711776020
Выходит там намного хужее....Кокошка с Мамайкой хоть мячик могли погонять и на полу не спали...... Однако ,бог не фраер - он все видит.......,,достойное,, завершение карьеры...м-дас..
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