Промеса побрили налысо в тюрьме ОАЭ

Вингер «Спартака» Квинси Промес вынужденно остался без волос.

Футболиста побрили налысо в тюрьме ОАЭ, где он находится уже более двух недель.

Таковы правила тюремного комплекса – если Промес их нарушит, то будет наказан.

Заключенные должны самостоятельно следить, чтобы на их голове не было волос.