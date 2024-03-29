Промеса побрили налысо в тюрьме ОАЭ

Вингер «Спартака» Квинси Промес вынужденно остался без волос.
Футболиста побрили налысо в тюрьме ОАЭ, где он находится уже более двух недель.
Таковы правила тюремного комплекса – если Промес их нарушит, то будет наказан.
Заключенные должны самостоятельно следить, чтобы на их голове не было волос.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Россия тоже добивается экстрадиции Квинси.
Источник: De Telegraaf