В прокуратуре Амстердама ответили, когда Промеса экстрадируют из ОАЭ

Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, когда может произойти выдача Нидерландам футболиста Квинси Промеса.

«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции.

Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», – сказали в прокуратуре.