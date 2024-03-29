В прокуратуре Амстердама ответили, когда Промеса экстрадируют из ОАЭ

Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, когда может произойти выдача Нидерландам футболиста Квинси Промеса.
«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции.
Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», – сказали в прокуратуре.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Чемпионат»