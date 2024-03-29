Селюк – о трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Это провал»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил переход защитника Марио Фернандеса в из «Интернасьонала» в «Зенит», состоявшийся в августе 2023 года.

«Конечно это провал. Когда «Зенит» его подписывал я вообще посчитал, что это первоапрельская шутка. Я не могу понять, как такое может быть и для чего был взят Марио Фернандес. Понимаю, что у него российский паспорт и он бразилец, но дело в том, что было видно, что он практически заканчивал в ЦСКА и в Бразилии. Скажем так, за такие деньги можно было взять наиболее качественного футболиста», – сказал Селюк.