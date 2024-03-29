Юран высказал отношение к курящим футболистам

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сказал, что его подопечные могут курить, если это не сказывается на их игре.

– Если ваш игрок будет курить? Прибьете?

– Я сам курил во время карьеры, да и сейчас тоже. Все взрослые люди и понимают, что им можно, а что нельзя. Если курение никак не сказывается на игре моего футболиста – пусть курит, ради бога. Главное не в открытую, лучше прятаться где-то за углом. Но, если честно, я не думаю, что кто-то из моих ребят курит. Они – другое поколение. Возможно, балуются кальяном, но и то не факт.