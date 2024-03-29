Радимов сказал, в каком случае «Динамо» отпустит Тюкавина

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о будущем нападающего «Динамо» Константина Тюкавина

«Тюкавин подписал новый контракт, «Динамо» на него всерьез рассчитывает. Клуб хорошо готовит молодежь. Если на подходе будут футболисты, которые его смогут заменить, то Тюкавина отпустят при соответствующем хорошем предложении. Что произошло и с Захаряном», – сказал Радимов.