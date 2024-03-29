Бывший генсек РФС рассказал, что делал бы Старостин в ситуации с Промесом

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.

«К сожалению, эпидемия, связанная с потерей этических императивов, гораздо тяжелее, чем эпидемия, связанная с потерей обоняния. А сейчас в «Спартаке» нет таких иммунологов, какими были братья Старостины. Николай Петрович, при всех футбольных достоинствах Антохи, не позволил бы ему в данной ситуации приближаться к прославленному клубу.

Но иные времена, иные нравы, иные руководители», – сказал Воробьев.