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  • Бывший генсек РФС рассказал, что делал бы Старостин в ситуации с Промесом

Бывший генсек РФС рассказал, что делал бы Старостин в ситуации с Промесом

29 марта 2024, 07:59
7

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался о ситуации с вингером «Спартака» Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.

«К сожалению, эпидемия, связанная с потерей этических императивов, гораздо тяжелее, чем эпидемия, связанная с потерей обоняния. А сейчас в «Спартаке» нет таких иммунологов, какими были братья Старостины. Николай Петрович, при всех футбольных достоинствах Антохи, не позволил бы ему в данной ситуации приближаться к прославленному клубу.

Но иные времена, иные нравы, иные руководители», – сказал Воробьев.

  • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
  • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (7)
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NewLife
1711697602
Оказывается у нас среди бездельников футбольных чиновников работал специалист по "этическим императивам", "потери обоняния" и иммунологии. Вот теперь очень не хватает этих долбов.
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ilichkadr
1711698676
Да, уж........иммунология здесь не уместна от слова совсем. Можно было сказать проще: выставил бы за дверь с монатками на следующий день после объявления приговора.
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Kollljan
1711699011
Тогда жили совсем другие люди.
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JTherry
1711704316
источник подачи информации (евро-футбол.ру) гниловат, как и сам бывший генсек из гаЗпод РФС с "потерянными этическими императивами" и чисто болотным иммунитетом: человека №2 в ПАО газпрём Елену Михайлову уволили за один час в связи с уголовным делом о мошенничестве при строительстве "Центра художественной гимнастики" в Сочи, на котором была завышена стоимость ЕРС-контракта в 3 раза (до 12 млрд. рублей)... на её место претендует Елена Ильюхина, подруга жены Миллера, по совместительству - руководитель зенита... свои "этические императивы" не режут глаза сподвижникам "героического" Алёши..?)
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