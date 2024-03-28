Бальбуэна назвал футболистов, которых пригласил бы в «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил, какими игроками он хотел бы усилить состав своей команды.

«Кого бы я хотел пригласить в «Динамо», будь у меня возможность? У нас очень хорошая и конкурентоспособная команда. Главное – быть одним целым, только так можно что-то выиграть.

Конечно, если бы у меня была возможность, я бы пригласил к нам в команду Роналду и Месси, но об этом говорить нет смысла.

Все игроки в «Динамо» усердно работают, чтобы достигнуть результата и радовать болельщиков», – заявил Бальбуэна.