Журавель: «На самом деле Уткин никуда не ушел»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился эмоциями после церемонии прощания с коллегой Василием Уткиным.

«Аплодисменты вместо тишины на прощании – это в случае с Васей очень органично и правильно.

И столько слов было сказано очень разными людьми. они утвердили нас в ощущении, что наследие Васи настолько велико, что на самом деле он никуда не ушeл.

Очередь на прощании уходила вдаль. И это тоже лучший показатель, насколько широко Вася раздвинул границы профессии», – написал Журавель.