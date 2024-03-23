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    Журавель: «На самом деле Уткин никуда не ушел»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился эмоциями после церемонии прощания с коллегой Василием Уткиным.

    «Аплодисменты вместо тишины на прощании – это в случае с Васей очень органично и правильно.

    И столько слов было сказано очень разными людьми. они утвердили нас в ощущении, что наследие Васи настолько велико, что на самом деле он никуда не ушeл.

    Очередь на прощании уходила вдаль. И это тоже лучший показатель, насколько широко Вася раздвинул границы профессии», – написал Журавель.

    • Уткин умер на этой неделе в 52 года.
    • Он комментировал футбол с прошлого века.
    • В последнее время он вел свою передачу «Футбольный клуб» на ютубе.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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