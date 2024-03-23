Комментатор «Матч ТВ» ночью приехал сдавать кровь

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле». Ночью он приехал в пункт сдачи крови.
«Приехал в донорский центр на Беговой. Он указан в списке. На крыльце люди, желающие сдать кровь. Никого не пускают. Говорят, сбор крови только с 8:30», – написал журналист.
- Накануне, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился теракт.
- По информации ФСБ, погибли 40 человек, пострадали 100.
- В столице и области на ближайшие 2 дня отменены массовые мероприятия.