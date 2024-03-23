Комментатор «Матч ТВ» ночью приехал сдавать кровь

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле». Ночью он приехал в пункт сдачи крови.

«Приехал в донорский центр на Беговой. Он указан в списке. На крыльце люди, желающие сдать кровь. Никого не пускают. Говорят, сбор крови только с 8:30», – написал журналист.