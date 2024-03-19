Дмитриева: «Я без конца отправляла Уткина к врачу, но он не проявил настоящей заботы о своем здоровье»

Комментатор и экс-глава «НТВ-Плюс» Анна Дмитриева высказалась о смерти Василия Уткина.

Уткин умер в возрасте 52 лет.

Предварительно, у него оторвался тромб.

Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

«Я была одним из первых людей, кто принял Василия в спортивную редакцию. Я помню, как он, будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала «Футбольный клуб», который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались. Вдруг робко я услышала голос: «Я бы смонтировал не так», это был Вася. Высокий, стройный, молодой, вся жизнь впереди.

Вся моя творческая жизнь так или иначе связана со становлением Васи. В последнее время я всегда волновалась за его здоровье и самочувствие. Но, к сожалению, избежать неизбежного невозможно.

Вася оказался очень энергичным, талантливым, предприимчивым, ярким и самобытным журналистом. Примерно через месяц после того, как он начал присутствовать в нашей редакции, он принес первое предложение по «Футбольному клубу». Я была очень рада, что там было написано то, что фактически не существовало в то время на экранах программ. Почти сразу мы поддержали его инициативу, и он начал работать.

Очень грустно, все время приходилось за него волноваться, казалось, что жизнь может оборваться в любую секунду. Из‑за того, что он был полным, задыхался, чувствовал себя плохо, я без конца отправляла его к врачу, он проходил там обследования. Но настоящей заботы о своем здоровье он не проявил. И случилось то, чего всегда очень сильно опасаешься.

Мне очень непривычно говорить о Васе в прошедшем времени, я его воспринимаю еще как живого человека. Он не был похож ни на кого, всегда со своим мнением и точкой зрения, но его можно было переубедить, чем я иногда занималась. О Васе можно говорить очень много. Хочется выразить соболезнования родственникам и близким Васи. Казалось, что вся жизнь еще впереди, что Вася еще своего последнего слова не сказал…» – прокомментировала Дмитриева.