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    Губерниев: «Спартаку» надо было прислушиваться к Зареме»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в «Спартаке».

    • Команда идет в РПЛ 4-й.
    • «Спартак» не выигрывал чемпионство с 2017 года.
    • Сейчас клуб находится под управлением «Лукойла».

    – Многие шутили: уйдет Леонид Федун, всe наладится. Федун ушел, а «Спартак»…

    – Все познается в сравнении. Снявши голову по волосам не плачут, как мы знаем. Но мне кажется, что к Зареме надо было прислушиваться. Вот честно. Говорят: чего хочет женщина, того хочет футбольный бог. По-моему, футбольный бог сейчас сидит и угорает над «Спартаком».

    «Что они не делают, не идут дела, видно в понедельник их мама родила». Верим, что солнце взойдет над «Спартаком», я очень переживаю за эту команду. Команду, которая обязана быть ярчайшей планетой на нашем футбольном небосклоне, а не пятном. Я горюю.

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    Источник: Metaratings

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    03.03.2024 16:44
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    Комментарии (8)
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    ...уефан
    1709473689
    ...Админ, не надо уже этой кошачей блевотины с Губерниевым!...
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    шахта Заполярная
    1709473697
    Достал ты уже губа все РПЛ своей тупостью. Шел бы ты в эротическое путешествие
    Ответить
    BVG4
    1709474508
    Петушок глупенький, кукушку решил похвалить, но жестко потроллить остальной поросятник! К чему бы это? Он что не знает, что ему же сейчас тут кадык вырывать будут сектанты!
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    WE ARE FOR PETER
    1709479558
    Все угорают от секты
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    oyabun
    1709480182
    Лучше бы Губер что нибудь про свой любимый биатлон выдавал. Футбол явно не его.
    Ответить
    slavutiq70
    1709481524
    Дима тайный поклонник Заремы ....
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    TIMOTHY
    1709485032
    Зарема топ спама)
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