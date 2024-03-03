Губерниев: «Спартаку» надо было прислушиваться к Зареме»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в «Спартаке».

Команда идет в РПЛ 4-й.

«Спартак» не выигрывал чемпионство с 2017 года.

Сейчас клуб находится под управлением «Лукойла».

– Многие шутили: уйдет Леонид Федун, всe наладится. Федун ушел, а «Спартак»…

– Все познается в сравнении. Снявши голову по волосам не плачут, как мы знаем. Но мне кажется, что к Зареме надо было прислушиваться. Вот честно. Говорят: чего хочет женщина, того хочет футбольный бог. По-моему, футбольный бог сейчас сидит и угорает над «Спартаком».

«Что они не делают, не идут дела, видно в понедельник их мама родила». Верим, что солнце взойдет над «Спартаком», я очень переживаю за эту команду. Команду, которая обязана быть ярчайшей планетой на нашем футбольном небосклоне, а не пятном. Я горюю.