Бывший сотрудник «Спартака» сказал, кто помешал идее Федуна передать клуб болельщикам

Бывший директор по коммуникациям «Спартака» Антон Лисин рассказал об идеях экс-президента клуба Леонида Федуна.

– Федун сразу берет тебя в оборот. В духе: «Опа, вы этого привели, давайте-ка его сюда». И обрушивает поток из миллиона мыслей и идей. Разговор примерно так выглядит: «Так, что у нас тут? А что тут? Как тут будешь действовать? Как это менять? А как это улучшать?» Он очень быстро соображает и вообще не останавливается.

Никогда не забуду нашу первую встречу. Федун сразу сказал: «Хочу передать клуб болельщикам. Я все хорошо обдумал и уверен, что это классная идея».

– Твоя реакция?

– Полнейший шок. Говорю: «Леонид Арнольдович, идея и правда классная, но явно требует большой проработки. Есть разные модели: у «Сиэтла» специальный альянс болельщиков, в который выбираются представители из числа владельцев клуба, в Испании – через систему сосьос. У вас же есть план и презентация?»

Он отвечает: «Презентации нет. Идея в голове, но надо поскорее обо всем рассказать». Я сопротивляюсь: «Леонид Арнольдович, давайте сначала продумаем, как это будет? Поймем все нюансы, границы, риски». Федун был решителен: «Да нет, все нормально. В общем, на следующей неделе хочу интервью».

– На тот момент ты сколько проработал?

– Меньше недели.

Федун продолжает: «Слушай, [Александр] Мамут меня немножечко подставил не так давно, мы полгода не разговаривали. Но он на днях позвонил, покаялся, мы вроде разобрались. Давай тогда «Чемпионату» интервью дадим».

Самое забавное в другом. После интервью все это спустили на топ-менеджмент «Спартака» и сказали: «Придумывайте, как передаем клуб болельщикам».

– Процесс запустился?

– Конечно, начали обсуждать модели и сценарии. Специальные членские карточки, что-то еще… Короче, процесс не быстрый, но реальный, если им всерьез заняться.

Но по ходу сезона Кононова поменяли на Тедеско, появились новые задачи, внимание постоянно переключалось. Дальше в марте 2020-го пришел ковид, а в мае появилась Зарема [Салихова, жена Леонида Федуна]… Она поменяла 70% топ-менеджмента – включая тех, кто был озабочен реализацией проекта. А вскоре все увлеклись приходом Шамиля Газизова и начали строить «русский Red Bull».