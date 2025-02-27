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  • Бывший сотрудник «Спартака» сказал, кто помешал идее Федуна передать клуб болельщикам

Бывший сотрудник «Спартака» сказал, кто помешал идее Федуна передать клуб болельщикам

Сегодня, 16:51
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Бывший директор по коммуникациям «Спартака» Антон Лисин рассказал об идеях экс-президента клуба Леонида Федуна.

– Федун сразу берет тебя в оборот. В духе: «Опа, вы этого привели, давайте-ка его сюда». И обрушивает поток из миллиона мыслей и идей. Разговор примерно так выглядит: «Так, что у нас тут? А что тут? Как тут будешь действовать? Как это менять? А как это улучшать?» Он очень быстро соображает и вообще не останавливается.

Никогда не забуду нашу первую встречу. Федун сразу сказал: «Хочу передать клуб болельщикам. Я все хорошо обдумал и уверен, что это классная идея».

– Твоя реакция?

– Полнейший шок. Говорю: «Леонид Арнольдович, идея и правда классная, но явно требует большой проработки. Есть разные модели: у «Сиэтла» специальный альянс болельщиков, в который выбираются представители из числа владельцев клуба, в Испании – через систему сосьос. У вас же есть план и презентация?»

Он отвечает: «Презентации нет. Идея в голове, но надо поскорее обо всем рассказать». Я сопротивляюсь: «Леонид Арнольдович, давайте сначала продумаем, как это будет? Поймем все нюансы, границы, риски». Федун был решителен: «Да нет, все нормально. В общем, на следующей неделе хочу интервью».

– На тот момент ты сколько проработал?

– Меньше недели.

Федун продолжает: «Слушай, [Александр] Мамут меня немножечко подставил не так давно, мы полгода не разговаривали. Но он на днях позвонил, покаялся, мы вроде разобрались. Давай тогда «Чемпионату» интервью дадим».

Самое забавное в другом. После интервью все это спустили на топ-менеджмент «Спартака» и сказали: «Придумывайте, как передаем клуб болельщикам».

– Процесс запустился?

– Конечно, начали обсуждать модели и сценарии. Специальные членские карточки, что-то еще… Короче, процесс не быстрый, но реальный, если им всерьез заняться.

Но по ходу сезона Кононова поменяли на Тедеско, появились новые задачи, внимание постоянно переключалось. Дальше в марте 2020-го пришел ковид, а в мае появилась Зарема [Салихова, жена Леонида Федуна]… Она поменяла 70% топ-менеджмента – включая тех, кто был озабочен реализацией проекта. А вскоре все увлеклись приходом Шамиля Газизова и начали строить «русский Red Bull».

  • Лисин работал директором «Спартака» по коммуникациям в 2019–2020 годах.
  • Федун был президентом и председателем совета директоров «Спартака» в 2004–2022 годах.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Салихова Зарема
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Комментарии (3)
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Цугундeр
1740664699
Какой-то древний еврейский анекдот напоминает, ну... или сказку "Теремок"..)
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Spartak_forv@
1740666169
Зарема сравнима с пандемией?)))
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САДЫЧОК
1740666449
Федун очень богат 5 млрд- но в Спартаке он был менеджером! Глобально ничего не мог решить.
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