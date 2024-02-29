Семин высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

Юрий Семин рассказал о своих ожиданиях от игры 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«В матче «Зенит» – «Спартак» преимущество иметь будет тот, кто лучше подготовился на сборах. Был долгий предсезонный сбор.

На мой взгляд, будет очень интересный матч. Главное, чтобы игроки обеих команд больше внимания уделили конкретно игре, а не какому-то психологическому давлению со стороны болельщиков и руководителей. Тогда будет красивый футбол. Тем более в Питере ожидается практически полный стадион.

Мне сложно говорить, давит ли на «Спартак» факт, что они не побеждают в Питере 12 лет. Здесь важна работа тренера: как тренер психологически подойдeт к этому вопросу, какие будут беседы с футболистами и установки – будет ли уделено внимание психологии или же не будет этим отвлекать игроков.

Многое зависит от тренера. С давлением нужно всегда справляться. Давление выдерживают сильные игроки», – заявил Сeмин.