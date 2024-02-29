Мать Мбаппе посетила Мадрид, чтобы найти жилье для сына

Мать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе Файза Ламари провела несколько дней в Мадриде вместе с другими представителями ближайшего окружения игрока.

По данным Relevo, одной из целей поездки был поиск жилья для нападающего. Семья и окружение игрока остановились на районе Ла Моралеха, находящемся в пяти минутах езды от клубной базы «Реала».

Сообщается, что в ходе поездки мать Мбаппе также обсудила с «Мадридом» последние детали контракта форварда.