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Мать Мбаппе посетила Мадрид, чтобы найти жилье для сына

29 февраля 2024, 12:55
3

Мать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе Файза Ламари провела несколько дней в Мадриде вместе с другими представителями ближайшего окружения игрока.

По данным Relevo, одной из целей поездки был поиск жилья для нападающего. Семья и окружение игрока остановились на районе Ла Моралеха, находящемся в пяти минутах езды от клубной базы «Реала».

Сообщается, что в ходе поездки мать Мбаппе также обсудила с «Мадридом» последние детали контракта форварда.

  • 25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
  • Сообщалось, что футболист уже принял решение покинуть клуб летом в качестве свободного агента, но официально это не подтверждалось.
  • Главным претендентом на нападающего считается «Реал».
  • Мбаппе провел в нынешнем сезоне 32 матча за клуб, забил 32 гола и отдал 7 передач.

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Источник: Relevo
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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MaxRnD
1709207837
Оно само настолько инфантильно, что не в состоянии найти себе жильё ? Как же тяжело жить .....
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subbotaspartak
1709217322
Он вне стадиона совсем беспомощный?
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САНЁК17
1709217357
Может она просто ездила, завтра она может в Барселоне быт тогда что выдумывать будет следаки ?
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