Аршавин оценил игру Миранчука в матчах с миланскими клубами

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин оценил игру хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

28 февраля в гостевом матче Серии A против «Интера» россиянин был заменен на 57-й минуте. Его команда проиграла со счетом 0:4. 25 февраля «Аталанта» закончила ничьей 1:1 гостевой матч чемпионата Италии с «Миланом». В нем Миранчук был заменен на 63-й минуте.

«Не сказал бы про игру Миранчука «ни о чем» – это грубовато. Другой характеристики я не мог подобрать к его игре и игре атаки «Аталанты» в матче с «Миланом». Сегодня против «Интера» было чуть получше, но на пять или десять процентов. Все то же самое. Миранчук хороший отрезок проводит, он в полном порядке был, как и вся «Аталанта». Заслуженно был признан лучшим игроком месяца. Но в этих двух матчах с «Миланом» и «Интером» «Аталанта» была вообще не похожа на себя, была противоположностью себя образца Нового года. В итоге в Милане были незаслуженная ничья и заслуженное поражение», – сказал Аршавин.