Молодежная сборная России проведет матчи в Южной Америке

Молодежная сборная России проведет сбор в Уругвае с 18 по 26 марта. По данным Metaratings.ru, ее соперниками по товарищеским матчам могут стать местные клубы.

В октябре 2023 года молодежная сборная России проводила сбор в Бразилии, где сыграла с молодежными командами ведущих местных академий.

Также в прошлом году подопечные Ивана Шабарова проводили сборы в ОАЭ, Узбекистане и Беларуси.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.