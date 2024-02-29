Мусаев: «Головин предлагал мне свои бутсы, но я не взял – стыдно»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев вспомнил, как Александр Головин предлагал ему бутсы.

– В одном из интервью ты вспоминал встречу с Головиным на кухне в интернате ЦСКА. Ты так перепугался тогда, что убежал.

– Была еще история. Потренировался я как-то на поле один, поднимаюсь к себе в комнату. И тут навстречу Головин: «Вот, оказывается, кто там финтил!» Потом опускает глаза: «Что у тебя за бутсы?» Предложил мне свои. Я ответил: «Нет-нет, нормальные у меня бутсы». И ушел.

– Почему?

– Стыдно было что-то взять.

– На поле молодой Головин тоже обескураживал?

– Все, что вы сейчас видите в «Монако», Саша вытворял в дубле. В Юношеской лиге УЕФА ЦСКА играл против «Баварии», «Манчестер Сити». Саша их возил. Топ-игрок. Ни в одном клубе мира не затеряется. Хотелось бы, конечно, повторить его путь, хотя бы попробовать. Игра в топ-лигах – мечта любого футболиста.