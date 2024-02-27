Дзюба – о встрече с Путиным: «Мило поговорили»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос про следующую встречу с президентом Владимиром Путиным.

«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», – сказал Дзюба.