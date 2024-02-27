Дзюба – о встрече с Путиным: «Мило поговорили»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос про следующую встречу с президентом Владимиром Путиным.
«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», – сказал Дзюба.
- Путин возглавляет Россию с 2000 года (с перерывом на 2008-2012 годы).
- В марте в стране президентские выборы – Путин участвует.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»