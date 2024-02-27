Андрей Мостовой похвалил «Спартак» за готовность к матчу с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил подготовку команды к матчу 19-го тура РПЛ против «Спартака».
«Думаю, в ближайшие дни разберем, посмотрим матчи, которые они провели на сборах. Мы знаем их результаты, знаем, что они выиграли международный турнир с хорошим результатом. Наверное, они тоже неплохо готовы, но я надеюсь, что мы лучше», – сказал Мостовой.
- Игра в Санкт-Петербурге состоится 2 марта.
- В 1-м круге «Зенит» победил в Москве со счетом 3:1.
- «Зенит» в случае победы может возглавить таблицу РПЛ.
Источник: официальный сайт «Зенита»