Бубнов оценил состав «Краснодара» для борьбы за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о трансферной кампании «Краснодара» нынешней зимой.

«Краснодар» никого из ведущих игроков не потерял. Да, ушел Ильзат Ахметов, но он не был футболистом основы. Удалось сохранить треугольник, от которого многое зависело в атаке: Сперцян, Черников, Кривцов. Да еще и очень сильного опорного хава взяли, колумбийца Кевина Кастаньо. Виктор Са из бразильского чемпионата тоже вполне может пригодиться в атаке.

В принципе, им много новичков и не нужно было, в конце концов, они лидеры, а это значит, что состав хороший. С таким подбором игроков вполне можно бороться за чемпионство», – написал Бубнов.