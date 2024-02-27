Заболотный сказал, почему с «Зенитом» в этом сезоне можно бороться за титул в РПЛ

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный объяснил результаты своей команды в первой части сезона.
– ЦСКА ушел на паузу на 8-м месте. Почему?
– Были матчи, когда не добрали свои очки – где-то вообще упустили нужный результат на последних минутах. Понимаю, что команда должна быть выше. У нас сейчас идет хорошая подготовка к весенней части. Уверен, будем готовы на 100 процентов.
– Летом казалось – с «Зенитом» бессмысленно бороться. Но, получается, можно?
– Конечно. Видно, что «Зенит» поднасытился победами. Да и другие команды прибавили в классе. Пытаемся создать достойную конкуренцию.
- После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в РПЛ.
- Лидером чемпионата России является «Краснодар» (38 очков). «Зенит» (36) занимает второе место.
Источник: «Спорт-Экспресс»