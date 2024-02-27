Заболотный сказал, почему с «Зенитом» в этом сезоне можно бороться за титул в РПЛ

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный объяснил результаты своей команды в первой части сезона.

– ЦСКА ушел на паузу на 8-м месте. Почему?

– Были матчи, когда не добрали свои очки – где-то вообще упустили нужный результат на последних минутах. Понимаю, что команда должна быть выше. У нас сейчас идет хорошая подготовка к весенней части. Уверен, будем готовы на 100 процентов.

– Летом казалось – с «Зенитом» бессмысленно бороться. Но, получается, можно?

– Конечно. Видно, что «Зенит» поднасытился победами. Да и другие команды прибавили в классе. Пытаемся создать достойную конкуренцию.