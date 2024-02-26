Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Судьи станут объявлять решения VAR в матчах РПЛ и Кубка России

    Судьи станут объявлять решения VAR в матчах РПЛ и Кубка России

    РФС заявил, что судьи примут участие в эксперименте по объявлению своих решений после вмешательства VAR.

    «Российский футбольный союз примет участие в эксперименте, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ). Судьи на матчах чемпионата и Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Арбитров можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24.

    Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.

    В эксперименте ФИФА и ИФАБ уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики, объявление решений судьи после вмешательства VAR также было использовано на некоторых международных турнирах», – говорится в сообщении.

    • Чемпионат России в РПЛ возобновится 1 марта.
    • Розыгрыш Кубка России продолжится с 12 марта.

    Новости по теме
    Реакция «Краснодара» на подключение Ольссона к ИВЛ
    Агент Айссауи рассказал об адаптации новичка в ЦСКА
    Семак высказался о подготовке к матчу со «Спартаком»
    Источник: официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2024 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1708933813
    Я правильно понял, помимо знакомых жестов руки об оффсайде и пенальти для слепых еще введут аудио дубляж ?
    Ответить
    Таврида
    1708936082
    Здраво, теперь ЭСК не сможет задним числом лепить свои отмазки проштрафимся судьям.
    Ответить
    MaxRnD
    1708936444
    Нехило бы было ещё заставить объяснять спорные моменты, которые не свистелись
    Ответить
    The only one
    1708938457
    Да пусть экспериментируют. Всё равно больше заняться нечем
    Ответить
    моэм
    1708947442
    Так решение объявляют итак ....главное то будут ли решение ОБОСНОВЫВАТЬ ???....ещё бы надо выносить просмотр эпизода на центральное табло , и чтобы решение принималось открытым голосованием всеми 4 судьями ....или опять всё превратят в фарс
    Ответить
    Vratarь
    1708960927
    Что дальше? Судья будет подбегать к игрокам и тыкать пальцем в бутсы виновника и голеностоп потерпевшего? Выставлять мизансцену ноги позади спины в офсайде и объявлять: "15 сантиметров"!
    Ответить
    Боров мясной
    1708968908
    Давно пора как в хоккее! Там ещё у команды право требовать просмотр есть!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+