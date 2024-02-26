Судьи станут объявлять решения VAR в матчах РПЛ и Кубка России

РФС заявил, что судьи примут участие в эксперименте по объявлению своих решений после вмешательства VAR.

«Российский футбольный союз примет участие в эксперименте, который проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ). Судьи на матчах чемпионата и Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Арбитров можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24.

Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.

В эксперименте ФИФА и ИФАБ уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики, объявление решений судьи после вмешательства VAR также было использовано на некоторых международных турнирах», – говорится в сообщении.