Жеребьевка еврокубков, разгром «Динамо», итоги трансферного окна в РПЛ и другие новости

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.
Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному заключению.
«Зенит» потратил на зимние трансферы почти 30 миллионов, все остальные клубы РПЛ – 39 миллионов.
Фабрицио Романо рассказал, сколько Мбаппе заработает в «Реале».
Оздоев выложил пост с хэштегом «геноцид».
Жена Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию: «У меня не было выбора».
Аршавин – о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее».
Товарищеский матч. «Динамо» разгромно проиграло предпоследней команде РПЛ.
Фалькао утратил звание лучшего бомбардира в истории Лиги Европы.
ФИФА обязала узбекистанский клуб выплатить 8 миллионов Ривалдо.
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов).