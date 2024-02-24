Жеребьевка еврокубков, разгром «Динамо», итоги трансферного окна в РПЛ и другие новости

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.

Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному заключению.

«Зенит» потратил на зимние трансферы почти 30 миллионов, все остальные клубы РПЛ – 39 миллионов.

Фабрицио Романо рассказал, сколько Мбаппе заработает в «Реале».

Оздоев выложил пост с хэштегом «геноцид».

Жена Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию: «У меня не было выбора».

Аршавин – о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее».

Товарищеский матч. «Динамо» разгромно проиграло предпоследней команде РПЛ.

Фалькао утратил звание лучшего бомбардира в истории Лиги Европы.

ФИФА обязала узбекистанский клуб выплатить 8 миллионов Ривалдо.

Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов).