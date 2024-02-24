Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Жеребьевка еврокубков, разгром «Динамо», итоги трансферного окна в РПЛ и другие новости

    Жеребьевка еврокубков, разгром «Динамо», итоги трансферного окна в РПЛ и другие новости

    Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

    Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.

    Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному заключению.

    «Зенит» потратил на зимние трансферы почти 30 миллионов, все остальные клубы РПЛ – 39 миллионов.

    Фабрицио Романо рассказал, сколько Мбаппе заработает в «Реале».

    Оздоев выложил пост с хэштегом «геноцид».

    Жена Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию: «У меня не было выбора».

    Аршавин – о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее».

    Товарищеский матч. «Динамо» разгромно проиграло предпоследней команде РПЛ.

    Фалькао утратил звание лучшего бомбардира в истории Лиги Европы.

    ФИФА обязала узбекистанский клуб выплатить 8 миллионов Ривалдо.

    Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+