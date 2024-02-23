Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
16 команд были разделены на сеяные (занявшие первые места на групповом этапе) и несеяные (победители стыковых матчей).
«Спарта» (Чехия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Марсель» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)
«Рома» (Италия) – «Брайтон» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
«Фрайбург» (Германия) – «Вест Хэм» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Аталанта» (Италия)
«Милан» (Италия) – «Славия» (Чехия)
«Карабах» (Азербайджан) – «Байер» (Германия)
- Первые матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут 7 марта.
- Ответные игры запланированы на 14 марта.
- Действующий победитель турнира – «Севилья».