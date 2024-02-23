Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

16 команд были разделены на сеяные (занявшие первые места на групповом этапе) и несеяные (победители стыковых матчей).

«Спарта» (Чехия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Марсель» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)

«Рома» (Италия) – «Брайтон» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фрайбург» (Германия) – «Вест Хэм» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – «Аталанта» (Италия)

«Милан» (Италия) – «Славия» (Чехия)

«Карабах» (Азербайджан) – «Байер» (Германия)