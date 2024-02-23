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    Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

    16 команд были разделены на сеяные (занявшие первые места на групповом этапе) и несеяные (победители стыковых матчей).

    «Спарта» (Чехия) – «Ливерпуль» (Англия)

    «Марсель» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)

    «Рома» (Италия) – «Брайтон» (Англия)

    «Бенфика» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

    «Фрайбург» (Германия) – «Вест Хэм» (Англия)

    «Спортинг» (Португалия) – «Аталанта» (Италия)

    «Милан» (Италия) – «Славия» (Чехия)

    «Карабах» (Азербайджан) – «Байер» (Германия)

    • Первые матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут 7 марта.
    • Ответные игры запланированы на 14 марта.
    • Действующий победитель турнира – «Севилья».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    Skull_Boy
    1708687536
    Роме просто везет
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    FRZZ
    1708691242
    Карабаху не повезло , Байер нынче очень мощный.
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