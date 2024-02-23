Фабрицио Романо рассказал, сколько Мбаппе заработает в «Реале»

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл финансовые условия договора между «Реалом» и Килианом Мбаппе.

25-летний нападающий согласился получать зарплату на уровне других звезд мадридцев – Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. Они зарабатывают около 12 миллионов евро в год.

Зато французу дадут крупный подписной бонус – более 100 миллионов евро. «Реал» сможет его выплачивать в течение пяти лет.