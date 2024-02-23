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    • Фабрицио Романо рассказал, сколько Мбаппе заработает в «Реале»

    Фабрицио Романо рассказал, сколько Мбаппе заработает в «Реале»

    Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл финансовые условия договора между «Реалом» и Килианом Мбаппе.

    25-летний нападающий согласился получать зарплату на уровне других звезд мадридцев – Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. Они зарабатывают около 12 миллионов евро в год.

    Зато французу дадут крупный подписной бонус – более 100 миллионов евро. «Реал» сможет его выплачивать в течение пяти лет.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 32 гола и сделал 7 ассистов в 31 матче.
    • Летом он станет свободным агентом.
    • Рыночная стоимость форварда – 180 миллионов евро.

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    Источник: Фабрицио Романо

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