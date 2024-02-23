Аршавин – о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее»

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным.
- На этой неделе экс-футболист поговорил с главой государства на церемонии открытия «Игр будущего».
- Он попросил помочь в создании аналога игрового симулятора FIFA.
«Мне сказали, что есть такая проблема, и еe нужно решить, поэтому спросил у президента про российский аналог FIFA. Надеюсь, он поможет.
Волнительно ли было обращаться с президенту? За «Арсенал» я выступал четыре года. С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за «Арсенал» было тяжелее.
С кем общался из мировых лидеров на церемонии открытия? Мировой лидер только один. С ним и поговорил.
Если бы российский аналог игровой консоли вышел прямо сейчас, то поместили бы Головина на обложку. А так, будет зависеть, от того, кто будет популярен на момент выхода игры.
Разместить меня, как инициатора? Я слишком стар», – сказал Аршавин.
- Сейчас футбольный симулятор называется FC 24.
- В игре нет сборной России и клубов РПЛ.
- 42-летний Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.