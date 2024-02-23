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    • Аршавин – о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее»

    Аршавин – о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее»

    Андрей Аршавин поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным.

    • На этой неделе экс-футболист поговорил с главой государства на церемонии открытия «Игр будущего».
    • Он попросил помочь в создании аналога игрового симулятора FIFA.

    «Мне сказали, что есть такая проблема, и еe нужно решить, поэтому спросил у президента про российский аналог FIFA. Надеюсь, он поможет.

    Волнительно ли было обращаться с президенту? За «Арсенал» я выступал четыре года. С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за «Арсенал» было тяжелее.

    С кем общался из мировых лидеров на церемонии открытия? Мировой лидер только один. С ним и поговорил.

    Если бы российский аналог игровой консоли вышел прямо сейчас, то поместили бы Головина на обложку. А так, будет зависеть, от того, кто будет популярен на момент выхода игры.

    Разместить меня, как инициатора? Я слишком стар», – сказал Аршавин.

    • Сейчас футбольный симулятор называется FC 24.
    • В игре нет сборной России и клубов РПЛ.
    • 42-летний Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии (6)
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    Krics
    1708706557
    Дюша поэтому болельщики тебя унитазы отправляли чистить,а президент глядишь депутатом назначит,ихмо.
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    qwertyйцукен
    1708708243
    У Шершавина рабское мышление...Он такой не один.
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