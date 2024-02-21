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    Путин ответил на предложение Аршавина создать аналог FIFA

    Андрей Аршавин поговорил с президентом России Владимиром Путиным на церемонии открытия первых Игр будущего.

    Бывший футболист предложил главе государства создать аналог игрового симулятора FIFA.

    «Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную команду, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», – сказал Аршавин.

    «А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем [Миллером]», – ответил Путин.

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    Источник: телеграм-канал журналиста Павла Зарубина

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    21.02.2024 23:17
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    Комментарии (16)
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    Plyash
    1708548088
    Молодец Андрюха,не зря свой хлеб жуёшь,предложение в самую точку.
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    СпорЦмен
    1708549207
    Лучше бы предложил сделать аналог ФИФА и УЕФА. Больше денег и всё сделано.
    Ответить
    Snek
    1708549511
    Что надо сделать? Разыграть грант на производство такого проекта.
    Ответить
    alex1951
    1708550997
    Россияне ,любящие футбол,вам посвящается..... Постарайтесь быть адекватными.... Шава ,просто-напростаки поймал свою ,, Минуту Славы,, Мимо полз Путя ,он воспользовался моментом, Царю выдал свои быстренько ,,гениальные мысли,, А тот его (культорно) послал НАХ ,отправив к Мюллеру,вот и все!)))) PS Каккой футбол? Он же Дзю.....))) До -ист........Куйня полная...У него Украина в башке,а вы про футбол...Так ,что Чипсоед ,,это ваши проблемы,,)))))
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    СПОРТ 21 века
    1708563396
    Прочитал заголовок, подумал, что реально собираются выдвинуть идею создать аналог ФИФА. А там оказывается полный бред какой-то предлагается. Лучше бы реально задумались создать аналог ФИФА. Вот это был бы прорыв! А эти симуляторы это какой-то детский сад. Ну, так можно поиграть, но не более того
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    vmonomah17
    1708578325
    Лучше бы Андрюша щеночка попросил)))
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    Suvorov71
    1708578927
    А что, все верно, правильно он его направил в Алеше, что вам еще надо, промквас создал газувую футбольную лигу для помойных, какую ещё вам создать, чтобы вы были довольны?
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    Krics
    1708587294
    Лучше бы туалеты на стадионе Арсенала убирал,ихмо.
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    ...уефан
    1708588603
    ...Путин хотел послать Андрюху на ***, но подумав, послал пока, только к Миллеру)...
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    ZeBolotny
    1708602279
    Кстати, Аршавин дело говорит! Я хотел бы нашу сборную выбрать в игре или нашу российскую команду, взять в свою команду российских игроков, но увы...
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