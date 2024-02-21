Путин ответил на предложение Аршавина создать аналог FIFA

Андрей Аршавин поговорил с президентом России Владимиром Путиным на церемонии открытия первых Игр будущего.

Бывший футболист предложил главе государства создать аналог игрового симулятора FIFA.

«Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную команду, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», – сказал Аршавин.

«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем [Миллером]», – ответил Путин.