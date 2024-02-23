«Зенит» потратил на зимние трансферы почти 30 миллионов, все остальные клубы РПЛ – 39 миллионов

В полночь в России закрылось зимнее трансферное окно.
Лидером среди клубов РПЛ по тратам стал «Зенит» – 29,85 миллиона евро.
Все остальные клубы РПЛ суммарно заплатили за новичков чуть более 39 миллионов евро.
«Динамо» – единственный клуб РПЛ без трат этой зимой.
Топ-3 клубов РПЛ по тратам в зимнее ТО-2024:
- «Зенит» – 29,85 млн евро (Артур – 15 млн, Педро – 9 млн, Нино – 5 млн, Ильзат Ахметов – 850 тысяч);
- «Спартак» – 13 млн евро (Манфред Угальде – 13 млн);
- «Краснодар» – 8,8 млн евро (Кевин Кастаньо – 7,3 млн, Виктор Са – 1,8 млн).