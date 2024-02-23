«Зенит» потратил на зимние трансферы почти 30 миллионов, все остальные клубы РПЛ – 39 миллионов

В полночь в России закрылось зимнее трансферное окно.

Лидером среди клубов РПЛ по тратам стал «Зенит» – 29,85 миллиона евро.

Все остальные клубы РПЛ суммарно заплатили за новичков чуть более 39 миллионов евро.

«Динамо» – единственный клуб РПЛ без трат этой зимой.

Топ-3 клубов РПЛ по тратам в зимнее ТО-2024: