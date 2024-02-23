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    • «Зенит» потратил на зимние трансферы почти 30 миллионов, все остальные клубы РПЛ – 39 миллионов

    «Зенит» потратил на зимние трансферы почти 30 миллионов, все остальные клубы РПЛ – 39 миллионов

    В полночь в России закрылось зимнее трансферное окно.

    Лидером среди клубов РПЛ по тратам стал «Зенит» – 29,85 миллиона евро.

    Все остальные клубы РПЛ суммарно заплатили за новичков чуть более 39 миллионов евро.

    «Динамо» – единственный клуб РПЛ без трат этой зимой.

    Топ-3 клубов РПЛ по тратам в зимнее ТО-2024:

    1. «Зенит» – 29,85 млн евро (Артур – 15 млн, Педро – 9 млн, Нино – 5 млн, Ильзат Ахметов – 850 тысяч);
    2. «Спартак» – 13 млн евро (Манфред Угальде – 13 млн);
    3. «Краснодар» – 8,8 млн евро (Кевин Кастаньо – 7,3 млн, Виктор Са – 1,8 млн).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1708692955
    Зенит как чемпион и заработал хорошо за чемпионство,так что не надо нагнетать
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