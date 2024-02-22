В Госдуме оценили идею ввести налог на легионеров в РПЛ

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможное введение налога на легионеров для клубов чемпионата России.
«Такие меры ограничения спорные. Я не могу сказать, что я против или за. Есть разные мнения, что это вызовет дополнительные издержки для клуба или дополнительный налог на самого спортсмена.
[Генсек РФС] Митрофанов сказал, что пока это только возможно. Я думаю, это аккуратное тестирование общественного мнения среди футбольных болельщиков и специалистов. Пока решение еще не принято, но такие слухи ходят», – сказал Свищев.
- Сообщалось, что клуб будет платить за каждую минуту, проведенную легионером на поле.
- 5 тысяч рублей – за иностранного игрока младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.
- Не исключено, что налог появится уже в сезоне РПЛ-2024/25.