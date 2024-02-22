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    В Госдуме оценили идею ввести налог на легионеров в РПЛ

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможное введение налога на легионеров для клубов чемпионата России.

    «Такие меры ограничения спорные. Я не могу сказать, что я против или за. Есть разные мнения, что это вызовет дополнительные издержки для клуба или дополнительный налог на самого спортсмена.

    [Генсек РФС] Митрофанов сказал, что пока это только возможно. Я думаю, это аккуратное тестирование общественного мнения среди футбольных болельщиков и специалистов. Пока решение еще не принято, но такие слухи ходят», – сказал Свищев.

    • Сообщалось, что клуб будет платить за каждую минуту, проведенную легионером на поле.
    • 5 тысяч рублей – за иностранного игрока младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.
    • Не исключено, что налог появится уже в сезоне РПЛ-2024/25.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1708601464
    Оставьте лимит и легионеров в покое. Наши паспортисты необоснованно много получают денег. Пусть поробуют поработать гардеробщиком весь день в поликлинике. Их и от армии отмазывают и яйцами бегают тресут, удовольствие от жизни получают, езе и зп, как из сказки. Вобщем превращаются в питврасов и переходят в клуб срамтак. :))) Становятся барыгами, участвуют в понажовщине. Диграданты.
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    СпорЦмен
    1708601507
    Вот такие они, как сказал Милонов, НАШИ, русские. :))))
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