В Госдуме оценили идею ввести налог на легионеров в РПЛ

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможное введение налога на легионеров для клубов чемпионата России.

«Такие меры ограничения спорные. Я не могу сказать, что я против или за. Есть разные мнения, что это вызовет дополнительные издержки для клуба или дополнительный налог на самого спортсмена.

[Генсек РФС] Митрофанов сказал, что пока это только возможно. Я думаю, это аккуратное тестирование общественного мнения среди футбольных болельщиков и специалистов. Пока решение еще не принято, но такие слухи ходят», – сказал Свищев.