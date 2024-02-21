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    РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном введении налога на иностранных футболистов со следующего сезона.

    – Когда принимали новую формулу лимита, хотели ввести налог на легионеров, чтобы стимулировать клубы выпускать больше молодых игроков. Что с этой историей?

    – Она находится в состоянии заморозки. Сначала мы ее заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от участия в еврокубках.

    Тем не менее, решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов.

    Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на Исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/25. Либо продлить заморозку еще на один сезон.

    • Сообщалось, что клуб будет платить за каждую минуту, проведенную легионером на поле.
    • 5 тысяч рублей – за иностранного игрока младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии (22)
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    fakeid
    1708523483
    заговор против зенита) спартачи включили админресурс))
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    MazaiNN
    1708524973
    И по кому это ударит? Это наверное чтоб Балтика и Факел выпускали больше россиян на поле.
    Ответить
    Semenycch
    1708525153
    Полностью поддерживаю!
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    acor94
    1708525697
    5.5 миллиона рублей за матч с команды , если использовать лимит по полной 8 легов все 90 минут. А куда деньги пойдут, вот в чем вопрос?
    Ответить
    СпорЦмен
    1708525753
    РФС, тоже захотел прислониться к газовой трубе. :))))
    Ответить
    nik55
    1708529848
    только за
    Ответить
    The only one
    1708530880
    Давно пора
    Ответить
    anatolich72
    1708535787
    Мысль хорошая, 2лега бесплатно, за каждого последующего геометрическая прогрессия, бабки СДЮШОР отдавать.
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    Fialet
    1708540636
    Радоваться надо бы, что хоть какие то леги едут в это болото. А так остануться одни расейские избаловыши, у которых только деньги на уме.
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