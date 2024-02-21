РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном введении налога на иностранных футболистов со следующего сезона.
– Когда принимали новую формулу лимита, хотели ввести налог на легионеров, чтобы стимулировать клубы выпускать больше молодых игроков. Что с этой историей?
– Она находится в состоянии заморозки. Сначала мы ее заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от участия в еврокубках.
Тем не менее, решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов.
Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на Исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/25. Либо продлить заморозку еще на один сезон.
- Сообщалось, что клуб будет платить за каждую минуту, проведенную легионером на поле.
- 5 тысяч рублей – за иностранного игрока младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.