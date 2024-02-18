Мостовой процитировал Инстасамку, комментируя бан России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил, возможен ли приезд в РПЛ топ-игроков.

«В сегодняшнее время в РПЛ мировые звезды футбола не приедут – ни за какие деньги. Но не будь отстранения от УЕФА, они бы приезжали в Россию, как в песне: «За деньги – да». Знаете же эту песню? Кто-то [Инстасамка] поет так.

За деньги многие мировые звезды футбола играли бы у нас. Халк же приезжал и разрывал в одиночку чемпионат России, но для этого нужны еврокубки. У кого есть деньги, власть, тот и правит», – сказал Мостовой.