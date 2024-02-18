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    Мостовой процитировал Инстасамку, комментируя бан России

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил, возможен ли приезд в РПЛ топ-игроков.

    «В сегодняшнее время в РПЛ мировые звезды футбола не приедут – ни за какие деньги. Но не будь отстранения от УЕФА, они бы приезжали в Россию, как в песне: «За деньги – да». Знаете же эту песню? Кто-то [Инстасамка] поет так.

    За деньги многие мировые звезды футбола играли бы у нас. Халк же приезжал и разрывал в одиночку чемпионат России, но для этого нужны еврокубки. У кого есть деньги, власть, тот и правит», – сказал Мостовой.

    • Международный бан России длится 2 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • В марте россияне сыграют с Сербией и Парагваем в Москве.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.02.2024 09:36
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1708240774
    Побольше бы таких игроков, как Халк, Витцель, Гарай в Зенит. А в срамтак можно Глушаковых.
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    фанат джигурды
    1708240814
    Он процитировал сестру по разуму.
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    keronaz
    1708243016
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708244047
    Знатно Халк рвал сетку соперникам. Помню хрякам лупил в девятку. Ребров только провожал мяч взглядом в ворота, не успев даже пошевелиться. Гыгыгы
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