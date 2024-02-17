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    • Промес – в международном розыске, «Зенит» отзаявил Кругового и другие новости

    Промес – в международном розыске, «Зенит» отзаявил Кругового и другие новости

    Джорджина показала, что Роналду подарил ей на 14 февраля.

    «Бавария» может переманить Хаби Алонсо из «Байера».

    Промес объявлен в международный розыск.

    Подробности апелляции по делу Промеса.

    Экс-защитник ЦСКА Гогуа нашел новый клуб в России.

    Реакция Кругового на отзаявку из «Зенита».

    Россиянин – в символической сборной первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    «Реал» намерен подписать и Мбаппе, и Холанда.

    Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО».

    «Спартак» помогал осужденному во Франции российскому фанату.

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 10:00
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