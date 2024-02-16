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    ⚡ Промес объявлен в международный розыск

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск, сообщила прокуратура Амстердама. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, но пока без результатов.

    «Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», – сказал пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена. Он отметил, что Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.

    • В среду суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Адвокат игрока подтвердил намерение обжаловать приговор.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

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    Источник: РИА Новости

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    16.02.2024 13:47
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    Комментарии (82)
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    Mirak92
    1708085006
    На нарах амплуа сменит
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708086632
    Промесу лучше в свою тюрьму идти чем если наши посадят у нас
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    Бомбардиръ
    1708087113
    Если в гейропе на законном основании балуются наркотой, то нам проще будет положить болт на ихнее правосудие.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1708087136
    Хочется конечно прикольнутся . Но и с одной стороны кажется жалко его такая карьера вроде бы как. Но скажу реально . Если бы не Промесс то Спартаку было бы очень плохо . Он реально многое сделал для этого клуба. Но прикол есть прикол. Жалко Промеса, но на нарах будет лучше чем в Спартаке ахахах
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    alex1951
    1708088178
    И если обыграть его фамилиё : Promes - то она звучит почти синхронно со словом ,,promise,, т.е. ,,обещать,, .....ну так вот ,на комсомольском собрании Спартака он всем пообещает быть пай-мальчиком ,но только оставьте!))))))))))))
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    The only one
    1708088523
    ой, сколько щебета из за одного барыги... смешно
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    aaaaahhhh
    1708089786
    Не верю я голландцам, один суд по сбитому Боингу чего стоит, на говоря уже о суде над Милошевичем ....
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    Oldtrafford83
    1708098018
    е.б.ать чё делается))
    Ответить
    BlackMurder
    1708151522
    Модератор , ты уж определись он подузащитник или нападающий
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    paracetamol
    1708156270
    И чё, этот уголовничек и дальше будет играть за клуб свино-ЗЭКов?
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