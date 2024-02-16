Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск, сообщила прокуратура Амстердама. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, но пока без результатов.

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», – сказал пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена. Он отметил, что Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.

В среду суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.

Адвокат игрока подтвердил намерение обжаловать приговор.

Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.

Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

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