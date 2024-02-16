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    Подробности апелляции по делу Промеса

    Адвокаты полузащитника «Спартака» Квинси Промеса подтвердили намерение обжаловать приговор суда. Футболист объявлен в международный розыск.

    • На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

    «Защита не может согласиться с вердиктом Окружного суда Амстердама и подаст апелляцию от имени нашего клиента. Это значит, что решение суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама как вторая фактическая инстанция после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента.

    Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения Апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования«, – говорится в заявлении адвокатов футболиста Софи Хоф и Роберта Малевича.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    16.02.2024 17:53
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    Комментарии (15)
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    Cleaner
    1708095741
    Адвокаты, пока полностью не оберут Промеса, будут такими заявлениями бросаться. А как бабло у Промеса закончится, так и кинут его. Скажут, извини, Антоха, но мы сделали все, что смогли...)))
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    Val 46
    1708096098
    по второму делу будут апелляционные жалобы. Но первый приговор вступил в законную силу. Промес осужден. Спартак может принимать решение, не дожидаясь результатов апелляции по второму делу. На каком основании Спартак должен защищать Промеса и создавать себе лишние проблемы.
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    fakeid
    1708096349
    так а жилища свои он может продать, на которые уже наложен арест? адвокаты из тарасофки, вас тут много (каждый второй), поделитесь своими соображениями на этот счёт)
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    TIMOTHY
    1708098048
    Решили подоить контру
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708098122
    После подачи апелляции инстанция проведет полную переоценку уголовного дела и добавит ещё пятёрочку. Гыгыгы
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    NewLife
    1708098157
    "Апелляционный суд Амстердама как вторая фактическая инстанция после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента. " Хотелось бы также, чтобы кто-то компетентный сделал переоценку вменяемости местного немытого сообщества, чтобы стало меньше вони.
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    O-kolesov
    1708099324
    Объявлен в международный розыск, а чего его искать-то. Приехали в Тарасовку, завернули ласты и первым бортом в Нидерланды.
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    Anton01011969
    1708101638
    Сколько же говна в чате!!!
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    alefreddy
    1708107397
    пока решение по апелляции ( а ее еще только подают) не вступит в силу никакого розыска быть не может
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    SLADE2019
    1708148470
    И где подробности? То, что они апелляцию подадут, так это их работа, причем оплаченная. Любой нормальный человек и без их заявления догадался бы об апелляции. Подавайте и квалификацию свою покажите. Хотя, если дело железобетонное, то хоть головой об него бейся.
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