Подробности апелляции по делу Промеса

Адвокаты полузащитника «Спартака» Квинси Промеса подтвердили намерение обжаловать приговор суда. Футболист объявлен в международный розыск.

На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.

Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.

Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

«Защита не может согласиться с вердиктом Окружного суда Амстердама и подаст апелляцию от имени нашего клиента. Это значит, что решение суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама как вторая фактическая инстанция после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента.

Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения Апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования«, – говорится в заявлении адвокатов футболиста Софи Хоф и Роберта Малевича.