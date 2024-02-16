«Бавария» может переманить Хаби Алонсо из «Байера»

Вероятность отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера «Баварии» летом возросла. При таком развитии событий мюнхенский клуб может пригласить из «Байера» Хаби Алонсо.

Руководство баварцев занялось изучением вариантов на смену Тухелю после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Не исключается даже возможность увольнения 50-летнего специалиста по ходу сезона.

Есть вероятность, что исполняющим обязанности тренера «Баварии» может стать Ханси Флик, но Алонсо все равно остается предпочтительным кандидатом. При этом тренера «Байера» также хочет видеть у себя «Ливерпуль», из которого по окончании сезона уйдет Юрген Клопп.