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    «Бавария» может переманить Хаби Алонсо из «Байера»

    Вероятность отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера «Баварии» летом возросла. При таком развитии событий мюнхенский клуб может пригласить из «Байера» Хаби Алонсо.

    Руководство баварцев занялось изучением вариантов на смену Тухелю после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Не исключается даже возможность увольнения 50-летнего специалиста по ходу сезона.

    Есть вероятность, что исполняющим обязанности тренера «Баварии» может стать Ханси Флик, но Алонсо все равно остается предпочтительным кандидатом. При этом тренера «Байера» также хочет видеть у себя «Ливерпуль», из которого по окончании сезона уйдет Юрген Клопп.

    • «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 50 очками после 21 тура. У «Байера» 55 очков на счету.
    • Сменив Юлиана Нагельсманна на посту тренера «Баварии» в марте, Тухель выиграл 28 из 43 матчей и потерпел 10 поражений. У его предшественника было столько же поражений за 84 матча во главе команды.

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    Источник: The Times

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    16.02.2024 10:52
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    Комментарии (2)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1708072297
    Дурак будет если туда пойдет
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