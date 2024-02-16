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    • «Спартак» помогал осужденному во Франции российскому фанату

    «Спартак» помогал осужденному во Франции российскому фанату

    Адвокат Ален Дюфло дал комментарий после освобождения своего клиента Павла Косова.

    • Россиянина освободили из французской тюрьмы, куда он попал за беспорядки на Евро-2016.
    • Косова осудили во Франции на 10 лет, но сейчас выпустили по УДО.
    • Фанат поддерживает «Спартак».

    «Знаю, что родственники Косова получали финансовую помощь от друзей, фанатских объединений, от государства. Не берусь утверждать, помогал ли финансово московский «Спартак», чьим болельщиком был Павел, но что-то об этом слышал. Семье Косова приходилось идти на огромные жертвы, чтобы преодолеть ситуацию. Каждый месяц приходилось отправлять 100-200 евро Павлу, чтобы он мог питаться не только тюремной едой.

    Всe это время никто не забывал о Павле Косове. Мы чувствовали огромную поддержку. Спартаковские фанаты сделали огромный баннер и брали его с собой на стадионы России. Для морального духа Косову было крайне важно знать, что его не забыли, его поддерживают и ждут на родине. Мне хочется поблагодарить народ за солидарность и все тeплые слова. Я был удивлeн, что на протяжении всего процесса мы получали столько помощи от российской стороны: посольства, политиков и консулов», – сказал Дюфло.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.02.2024 21:42
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    Комментарии (12)
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    VVM1964
    1708111499
    СВОИХ НЕ БРОСАЕМ !!!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708115266
    И так было понятно кто ему помогал ! Осуждённые это лицо спартака
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    alefreddy
    1708159924
    что нас не убивает делает нас сильнее(Ф. Ницше)
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