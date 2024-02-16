«Спартак» помогал осужденному во Франции российскому фанату

Адвокат Ален Дюфло дал комментарий после освобождения своего клиента Павла Косова.

Россиянина освободили из французской тюрьмы, куда он попал за беспорядки на Евро-2016.

Косова осудили во Франции на 10 лет, но сейчас выпустили по УДО.

Фанат поддерживает «Спартак».

«Знаю, что родственники Косова получали финансовую помощь от друзей, фанатских объединений, от государства. Не берусь утверждать, помогал ли финансово московский «Спартак», чьим болельщиком был Павел, но что-то об этом слышал. Семье Косова приходилось идти на огромные жертвы, чтобы преодолеть ситуацию. Каждый месяц приходилось отправлять 100-200 евро Павлу, чтобы он мог питаться не только тюремной едой.

Всe это время никто не забывал о Павле Косове. Мы чувствовали огромную поддержку. Спартаковские фанаты сделали огромный баннер и брали его с собой на стадионы России. Для морального духа Косову было крайне важно знать, что его не забыли, его поддерживают и ждут на родине. Мне хочется поблагодарить народ за солидарность и все тeплые слова. Я был удивлeн, что на протяжении всего процесса мы получали столько помощи от российской стороны: посольства, политиков и консулов», – сказал Дюфло.