«Спартак» помогал осужденному во Франции российскому фанату

Адвокат Ален Дюфло дал комментарий после освобождения своего клиента Павла Косова.
- Россиянина освободили из французской тюрьмы, куда он попал за беспорядки на Евро-2016.
- Косова осудили во Франции на 10 лет, но сейчас выпустили по УДО.
- Фанат поддерживает «Спартак».
«Знаю, что родственники Косова получали финансовую помощь от друзей, фанатских объединений, от государства. Не берусь утверждать, помогал ли финансово московский «Спартак», чьим болельщиком был Павел, но что-то об этом слышал. Семье Косова приходилось идти на огромные жертвы, чтобы преодолеть ситуацию. Каждый месяц приходилось отправлять 100-200 евро Павлу, чтобы он мог питаться не только тюремной едой.
Всe это время никто не забывал о Павле Косове. Мы чувствовали огромную поддержку. Спартаковские фанаты сделали огромный баннер и брали его с собой на стадионы России. Для морального духа Косову было крайне важно знать, что его не забыли, его поддерживают и ждут на родине. Мне хочется поблагодарить народ за солидарность и все тeплые слова. Я был удивлeн, что на протяжении всего процесса мы получали столько помощи от российской стороны: посольства, политиков и консулов», – сказал Дюфло.