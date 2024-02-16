Франция выпустила из тюрьмы россиянина, осужденного после драки на Евро-2016

Франция досрочно освободила россиянина Павла Косова. Об этом Sport24 сообщил адвокат фаната. Для отправки россиянина на родину необходимо соблюсти юридические формальности.

Косов был осужден за нападение на английского болельщика Эндрю Бейча в Марселе во время Евро-2016. Бейч получил тяжелые травмы. Сообщалось, что британец частично парализован и потерял память.