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    • Франция выпустила из тюрьмы россиянина, осужденного после драки на Евро-2016

    Франция выпустила из тюрьмы россиянина, осужденного после драки на Евро-2016

    Франция досрочно освободила россиянина Павла Косова. Об этом Sport24 сообщил адвокат фаната. Для отправки россиянина на родину необходимо соблюсти юридические формальности.

    Косов был осужден за нападение на английского болельщика Эндрю Бейча в Марселе во время Евро-2016. Бейч получил тяжелые травмы. Сообщалось, что британец частично парализован и потерял память.

    • Косов и еще один россиянин Михаил Ивкин были арестованы в феврале 2018 года за участие в беспорядках во время чемпионата Европы в 2016 году.
    • Суд присяжных приговорил Косова за избиение английского болельщика к 10 годам лишения свободы, а Ивкина – к трем годам.
    • Поскольку время, проведенное под следствием, было зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции.

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    Источник: Sport24

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    16.02.2024 14:19
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