Организаторы Суперлиги ответили, пустят ли в турнир российские клубы

В компании А22 Sports, которая занимается организацией европейской Суперлиги, ответили, будет ли открыт доступ в турнир российским клубам.

«A22 представила новое предложение по проведению европейских клубных соревнований среди мужчин и женщин. Процесс квалификации к соревнованиям, безусловно, является важнейшим элементом формата, и на данный момент необходимо провести дополнительную работу и диалог с клубами и лигами, чтобы проработать точные детали.

Доступ в европейскую Суперлигу должен быть одинаково открытым для всех лиг и определяться на основе результатов клубов на внутренних соревнованиях. Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники», – сказали в пресс-службе А22.