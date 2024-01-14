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    • Организаторы Суперлиги ответили, пустят ли в турнир российские клубы

    Организаторы Суперлиги ответили, пустят ли в турнир российские клубы

    В компании А22 Sports, которая занимается организацией европейской Суперлиги, ответили, будет ли открыт доступ в турнир российским клубам.

    «A22 представила новое предложение по проведению европейских клубных соревнований среди мужчин и женщин. Процесс квалификации к соревнованиям, безусловно, является важнейшим элементом формата, и на данный момент необходимо провести дополнительную работу и диалог с клубами и лигами, чтобы проработать точные детали.

    Доступ в европейскую Суперлигу должен быть одинаково открытым для всех лиг и определяться на основе результатов клубов на внутренних соревнованиях. Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники», – сказали в пресс-службе А22.

    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал», «Наполи», «Барселона».
    • Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.
    • В нем должны участвовать 60-80 клубов, которые разделят на 3 дивизиона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии (2)
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    ss21
    1705227522
    Иными словами могут взять мальчиками для битья.
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    Cleaner
    1705232068
    Если только мячи подавать возьмут...)))
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