Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Челси», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лутон Таун»: Камински, Ошо, Менги, Джайлс, Белл, Даути, Баркли, Браун, Локонга, Таунсенд, Адебайо.

Главный тренер: Роб Эдвардс

«Челси»: Петрович, Дисаси, Бадьяшиль, Силва, Густо, Стерлинг, Мудрик, Палмер, Галлахер, Кайседо, Броя.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Челси»