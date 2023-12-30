Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Челси», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Лутон Таун»: Камински, Ошо, Менги, Джайлс, Белл, Даути, Баркли, Браун, Локонга, Таунсенд, Адебайо.
Главный тренер: Роб Эдвардс
«Челси»: Петрович, Дисаси, Бадьяшиль, Силва, Густо, Стерлинг, Мудрик, Палмер, Галлахер, Кайседо, Броя.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»