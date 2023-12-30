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    • «Лутон Таун» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    «Лутон Таун» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Челси», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лутон Таун»: Камински, Ошо, Менги, Джайлс, Белл, Даути, Баркли, Браун, Локонга, Таунсенд, Адебайо.

    Главный тренер: Роб Эдвардс

    «Челси»: Петрович, Дисаси, Бадьяшиль, Силва, Густо, Стерлинг, Мудрик, Палмер, Галлахер, Кайседо, Броя.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Челси»

    Лутон Таун-Челси смотрейть онлайн 30 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.12.2023 12:13
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