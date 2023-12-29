Ловчев высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Евгений Ловчев ответил, ожидает ли он увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака» посреди сезона.

Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в чемпионате.

В их активе 30 очков в 18 турах.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

«Я думаю, что Абаскаль сможет доработать в «Спартаке» до конца сезона. Я бы очень хотел этого по одной причине.

Понятно, что при нем «Спартак» показал хорошие игры. Но самое главное даже не в этом. Надо прекратить практику: две игры выиграл – король, проиграл – тебя увольняют.

В «Спартаке» это особенно проявляется с того времени, как пришел Федун. Тренеру надо дать возможность, удовлетворить его пожелания. Только тогда мы увидим, что это за тренер.

А всем же нужен тренер по фамилии Старик Хоттабыч. Который выдернет волосок из бороды и у него все будет получаться», – сказал Ловчев.