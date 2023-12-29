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    Ловчев высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

    Евгений Ловчев ответил, ожидает ли он увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака» посреди сезона.

    • Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в чемпионате.
    • В их активе 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

    «Я думаю, что Абаскаль сможет доработать в «Спартаке» до конца сезона. Я бы очень хотел этого по одной причине.

    Понятно, что при нем «Спартак» показал хорошие игры. Но самое главное даже не в этом. Надо прекратить практику: две игры выиграл – король, проиграл – тебя увольняют.

    В «Спартаке» это особенно проявляется с того времени, как пришел Федун. Тренеру надо дать возможность, удовлетворить его пожелания. Только тогда мы увидим, что это за тренер.

    А всем же нужен тренер по фамилии Старик Хоттабыч. Который выдернет волосок из бороды и у него все будет получаться», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.12.2023 19:30
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    Комментарии (2)
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    alex1951
    1703868018
    Тут он точно .где то прав.... Чехарда с тренерами никогда не способствует удачам....Боссы только умееют ,что дергать :Типа вынь да положь..... Засуньте свои амбиций куда подальше,ибо вы создаете нервозную обстановку... Взяли Абаскаля ,значит доверились...и не мешайте!
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    Дядя Серёжа
    1703905215
    Старик Хоттабыч. Который выдернет волосок из бороды и у него все будет получаться»,... Когда будут менять тренера, может бородатого подобрать?
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