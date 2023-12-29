Ловчев высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Евгений Ловчев ответил, ожидает ли он увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака» посреди сезона.
- Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в чемпионате.
- В их активе 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.
«Я думаю, что Абаскаль сможет доработать в «Спартаке» до конца сезона. Я бы очень хотел этого по одной причине.
Понятно, что при нем «Спартак» показал хорошие игры. Но самое главное даже не в этом. Надо прекратить практику: две игры выиграл – король, проиграл – тебя увольняют.
В «Спартаке» это особенно проявляется с того времени, как пришел Федун. Тренеру надо дать возможность, удовлетворить его пожелания. Только тогда мы увидим, что это за тренер.
А всем же нужен тренер по фамилии Старик Хоттабыч. Который выдернет волосок из бороды и у него все будет получаться», – сказал Ловчев.
Источник: «Спорт-Экспресс»