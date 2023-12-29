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    • «Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023

    «Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Хиляль», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Фейха»: Стойкович, Аль-Шувайиш, Аль-Хайбари, Аль-Рашиди, Заядан, Цимирот, Алькадхи, Аль-Бакави, Онйекуру, Мадаш, Сакала.

    Главный тренер: Вук Рашович

    «Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Аль-Булаихи, Абдулхамид, Аль-Шахрани, Милинкович-Савич, Невеш, Ричард, Малком, Аль-Досари, Митрович.

    Главный тренер: Жоржи Жезуш

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»

    Аль-Фейха – Аль-Хиляль смотреть онлайн 29 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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