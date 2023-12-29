Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Хиляль», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Фейха»: Стойкович, Аль-Шувайиш, Аль-Хайбари, Аль-Рашиди, Заядан, Цимирот, Алькадхи, Аль-Бакави, Онйекуру, Мадаш, Сакала.

Главный тренер: Вук Рашович

«Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Аль-Булаихи, Абдулхамид, Аль-Шахрани, Милинкович-Савич, Невеш, Ричард, Малком, Аль-Досари, Митрович.

Главный тренер: Жоржи Жезуш

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»