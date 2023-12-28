Слуцкий – в «Шэньхуа», «Реал» включился в гонку за Алипа, Дзюба раскритиковал Семака и другие новости

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» – тренер был без работы год.

Ивич рассказал, что его потрясло в России: «Поздравляю жителей страны с этим».

Месси уговаривает экс-спартаковца перейти в «Интер Майами».

Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого.

«Реал» поборется с «МЮ» за Алипа.

Дзюба раскрыл, чем его не устраивал Семак.

Канчельскис – про Слуцкого: «Что он там гавкает, рот раскрывает?».

Сборная разочарований АПЛ в 2023 году – Мудрик в списке.

Застройщик трех квартир Джикии ответил на его претензии.