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Дзюба раскрыл, чем его не устраивал Семак

27 декабря 2023, 16:55
16

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал подход главного тренера команды Сергея Семака.

«Нам в «Зените» не хватало психологии, когда мы играли в Лиге чемпионов. К сожалению, Семак всe время пытался напугать нас какими-то фамилиями.

Самое смешное было, когда Бранислав Иванович, пришедший из «Челси», и Ярослав Ракицкий, у которого 800 матчей в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто?! Шо?!». Я просто смеялся. Потому что в больших клубах хороший менталитет», – сказал Дзюба.

  • Дзюба и Семак были вместе в «Зените» с 2018 по 2022 год.
  • Артем покинул команду в связи с истечением контракта.
  • Семак привел «Зенит» к 5 чемпионствам подряд.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (16)
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Давид59
1703687338
Вообще-то не Дзюба Семака уволил, а наоборот. Поэтому смешно это всё читать
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Plyash
1703687530
Как только "бывший",так сразу и "критик". Ну-у-ууууу и мерзавчик же...
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Цугундeр
1703689758
Тем , что Семак умнее. Вовремя просёк ситуацию и выкинул из команды. АрСер может только над бестолковыми или слабыми потешаться .А такие ,как Карпин , Семак, Эмери..и др. его не устраивают. Он их не понимает и побаивается.
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portero
1703692661
К сожалению Семак реально провалил все ЕК!!!! Но Дзюбло то каким местом лучше????
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raritet
1703694690
Ну автор , вы жжете. Так и не понял кто кого не устраивал.
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фанат джигурды
1703694999
800 матчей в ЛЧ- это круто!!!
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Taps
1703696989
Тупой ублюдок. Будет хорошим депутатом ...
Ответить
razory
1703697076
Просто Дзюба не благодарный человек вот и всё
Ответить
neveldomha
1703705030
Ган дзю дон
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zigbert
1703749784
А при чем тут фамилии? Играйте и выигрывайте. Результат на поле все таки делают игроки.
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