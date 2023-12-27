Дзюба раскрыл, чем его не устраивал Семак

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал подход главного тренера команды Сергея Семака.
«Нам в «Зените» не хватало психологии, когда мы играли в Лиге чемпионов. К сожалению, Семак всe время пытался напугать нас какими-то фамилиями.
Самое смешное было, когда Бранислав Иванович, пришедший из «Челси», и Ярослав Ракицкий, у которого 800 матчей в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто?! Шо?!». Я просто смеялся. Потому что в больших клубах хороший менталитет», – сказал Дзюба.
- Дзюба и Семак были вместе в «Зените» с 2018 по 2022 год.
- Артем покинул команду в связи с истечением контракта.
- Семак привел «Зенит» к 5 чемпионствам подряд.
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»