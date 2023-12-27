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    Дзюба раскрыл, чем его не устраивал Семак

    Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал подход главного тренера команды Сергея Семака.

    «Нам в «Зените» не хватало психологии, когда мы играли в Лиге чемпионов. К сожалению, Семак всe время пытался напугать нас какими-то фамилиями.

    Самое смешное было, когда Бранислав Иванович, пришедший из «Челси», и Ярослав Ракицкий, у которого 800 матчей в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто?! Шо?!». Я просто смеялся. Потому что в больших клубах хороший менталитет», – сказал Дзюба.

    • Дзюба и Семак были вместе в «Зените» с 2018 по 2022 год.
    • Артем покинул команду в связи с истечением контракта.
    • Семак привел «Зенит» к 5 чемпионствам подряд.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1743

      Цугундeр 38 минут назад

      Тем , что Семак умнее. Вовремя просёк ситуацию и выкинул из команды. АрСер может только над бестолковыми или слабыми потешаться .А такие ,как Карпин , Семак, Эмери..и др. его не устраивают. Он их не понимает и побаивается.

      1
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      Рейтинг: +15165

      Plyash 1 час назад

      Как только "бывший",так сразу и "критик". Ну-у-ууууу и мерзавчик же...

      3
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      Рейтинг: +7177

      Питерский князь > Plyash 1 час назад

      Срамтаковсаая школа. Сразу после вас, начил вас грязью полевать. Вы св.иньи грязь любите и дерьме любите копаться.
      :)))

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      Рейтинг: +22727

      Cleaner > Plyash 43 минуты назад

      Вы, спартачи, ВЕЗДЕ ГРЯЗЬ НАЙДЕТЕ!
      Ну ржу ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +15165

      Plyash > Питерский князь 41 минуту назад

      Ну-ка в душ быстро,вонючка примитивная...

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      Рейтинг: +7177

      Питерский князь 1 час назад

      Это и без Дзюбы было видно.
      Семак был сыроват для ЛЧ.

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      Рейтинг: +7286

      Давид59 1 час назад

      Вообще-то не Дзюба Семака уволил, а наоборот. Поэтому смешно это всё читать

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      Рейтинг: +22727

      Cleaner > Давид59 42 минуты назад

      Где Вы в статье увидели что то про то, кто и кого уволил?

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